Son dakika haberleri! Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri! Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi

21.01.2021 12:05 | Son Güncelleme: 21.01.2021 12:10
Son dakika haberleri! Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi

Gelen son dakika haberlerine göre KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki geyikler için doğaya yem bıraktı, elleriyle yedirdi.

KAHRAMANMARAŞ'ta jandarma ekipleri, kar nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan koruma altındaki geyikler için doğaya yem bıraktı, elleriyle yedirdi.

Kentte kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde etkili oldu. Kar nedeniyle yaban hayvanları yiyecek bulmakta sıkıntı çekince İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri, Başkonuş Yaylası'na koruma altındaki geyikler için saman bıraktı. Bu sırada geyikler ekiplerin yanına geldi. Ekipler geyikleri elleriyle besledi.


Son dakika haberleri! Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi
Son dakika haberleri! Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Vladimir Putin Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Şener Oğuzhan Koç Serdar Ortaç
Spor Ünal Karaman Rıza Çalımbay Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kar Rusya Joe Biden Beyaz Saray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Jandarma, kar nedeniyle yiyecek bulamayan geyikleri besledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 12:11:40. #1.15#
title