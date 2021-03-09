Son dakika haberi... Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı
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Son dakika haberi... Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı

09.03.2021 19:52 | Son Güncelleme: 09.03.2021 20:02
Son dakika haberi... Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı

Son dakika haberi: İZMİR'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette 25 kaçak göçmen yakalandı.

İZMİR'in Dikili ilçesinde, jandarma ekiplerinin durdurduğu kamyonette 25 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör olduğu belirlenen 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesi için yaptığı çalışma kapsamında Çanakkale'den İzmir'e kaçak göçmen getirileceği bilgisini aldı. İhbar üzerine harekete geçen Dikili İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bahçeli Mahallesi Madra mevkisinde A.E'nin kullandığı kamyoneti durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada 24 Somali, 1 Güney Afrika uyruklu 25 kaçak göçmeni yakaladı. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Geri Gönderim Merkezine gönderilirken, organizatör olduğu ileri sürülen A.E. ise gözaltına alında. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi... Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı
Son dakika haberi... Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı
Son dakika haberi... Jandarma, kamyonette 25 kaçak göçmen yakaladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fırat AKAY

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