Son dakika haberleri: Jandarma KADES'i tanıttı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ
56 saatlik kısıtlama bu akşam başlıyor! Nereler açık, neleri yapmak serbest? İşte detaylar

Son dakika haberleri: Jandarma KADES'i tanıttı

04.12.2020 14:45 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:49
Son dakika haberleri: Jandarma KADES'i tanıttı

Son dakika habere göre Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kadın Acil Destek Uygulamasını (KADES) tanıttı.

İçişleri Bakanlığı tarafından kadına şiddeti önlemek amacıyla hayata geçirilen mobil uygulama olan KADES, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kadınlara tanıtıldı.

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, "Kadına ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi kapsamında geliştirilen Kadın Acil Destek Uygulaması, İçişleri Bakanlığının öncelikleri doğrultusunda Karabük İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasındaki yerleşim yerlerinde ve işyerlerinde kadınlara tanıtılarak programı yüklemeleri tavsiye ve temin edilmektedir. Söz konusu uygulamanın tanıtımı faaliyetleri sürdürülecektir" denildi. - KARABÜK

Son dakika haberleri: Jandarma KADES'i tanıttı
Son dakika haberleri: Jandarma KADES'i tanıttı
Son dakika haberleri: Jandarma KADES'i tanıttı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Isparta'da emniyet ve jandarma ekipleri kadınlara tek tek KADES'i tanıttı
Son dakika haber | KADIKÖY'DE POLİS KADES'İ TANITTI, KADINLARA KARANFİL DAĞITILDI
Son dakika haber | KADIKÖY'DE POLİS KADES'İ TANITTI, KADINLARA KARANFİL DAĞITILDI
İstanbul Jandarması kadınlara 'KADES' uygulamasını tanıttı
İstanbul Jandarması kadınlara "KADES" uygulamasını tanıttı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Muhsin Fahrizade Ali Mahir Başarır Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beyonce Kenan Işık Ajda Pekkan Acun Ilıcalı
Spor Ozan Tufan Ersun Yanal Gökhan Gönül Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Uefa Ocak Bursa Kahramanmaraş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Jandarma KADES'i tanıttı - Karabük
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.12.2020 14:51:41. #1.14#
title