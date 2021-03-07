Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi

07.03.2021 22:21 | Son Güncelleme: 07.03.2021 22:25
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi

Gelen son dakika haberine göre Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kızağı kazasında yaralanan bir kişi, jandarmaya ait helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kar kızağı kazasında yaralanan bir kişi, jandarmaya ait helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen kar kızağı kazasında bir kişi yaralandı. Yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yaptı. Yaralının aciliyeti nedeniyle sağlık ekipleri, jandarmadan helikopter talep etti. İlçeden helikopterle alınan yaralı Elazığ'a Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi. Hastane içerisindeki piste iniş yapan helikopterden alınan yaralı tedavi altına alındı. - ELAZIĞ

Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi
Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Murat Balcı Aleyna Tilki Şeyma Subaşı İbrahim Selim
Spor Can Bartu Erol Bulut Halis Özkahya Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Samsun Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Jandarma helikopteri yaralı vatandaşı hastaneye yetiştirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.3.2021 22:26:41. #1.15#
title