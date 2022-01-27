Son dakika haberleri... JANDARMA, HAYVANLARI KORUMAYA DEVAM EDİYOR

ANTALYA (DHA) - ANTALYA İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler soğuk hava dolayısıyla sokak ve yaban hayvanlarını korumaya ve beslemeye devam ediyorlar.

Antalya'nın yüksek rakımları bölgeleri kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Jandarma ekipleri yaban ve sokak hayvanlarını beslemeye ve yaralananları koruma altına almaya devam ediyor. Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri Kemer'de ormanlık alanda bulduğu yaralı kargayı koruma altına aldı. Veterinere götürülen karga tedavisinin ardından ilgili kurumlara teslim edildi.

KORKUTELİ VE SAKLIKENT'TE BESİN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Antalya İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı ekibi de yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için Saklıkent ve Korkuteli'de doğaya 13 balya kuru yonca, 50 kilogram kedi ve köpek maması, 200 kilogram saman, 130 kilogram buğday, arpa ve mısır karışımı yem ile 150 ekmek bıraktı.