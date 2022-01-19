Son dakika haberleri | Jandarma hayvanlar için doğaya yem bıraktı

SAMSAT, ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde jandarma ekipleri, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için doğaya yem bıraktı.

Samsat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, etkili olan kar yağışı dolayısıyla aç kalma ihtimali olan yabani hayvanların aç kalmaması için sahabe ve baraj kıyısı başta olmak üzere ilçenin çeşitli bölgelerine yem bıraktı. Kuşlar için de yol kenarlarına buğday bırakıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerinin, ilçe genelinde yaban hayvanlarının aç kalmaması için yem bırakma çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. - ADIYAMAN

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