Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki yapılanmasına yönelik soruşturmada 27 kişi itirafçı oldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada 51 şüpheli gözaltına alınmış ve adliyeye sevk edilmişti. Adliyedeki savcılık soruşturması sırasında gözaltındaki 51 şüpheliden 27'si etkin pişmanlıktan faydalanmak istedi.

Örgüt kapsamında bilgi vererek itirafçı olan şüpheliler bin 413 kişiyi tespit ederken, verdikleri isimlerden bin 193'ünün önceden terör soruşturması geçirdiği ve 220 kişinin ise daha önce her hangi bir soruşturma geçirmediği belirtildi. İtirafçılardan 1'i tutuklanırken, 26'sı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Gözaltı kararına ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 14 Eylül tarihinde yaptığı açıklamada, "MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ve SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün Jandarma Genel Komutanlığındaki 'mahrem hizmetler' olarak adlandırılan yapılanması içerisinde 'mahrem imam' oldukları tespit edilen, 61'i çeşitli kamu kurum/ kuruluşlarından ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 102 'mahrem imam hakkında gözaltına alınmalarına karar verilmiştir" denilmişti. - ANKARA

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