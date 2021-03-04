Son dakika haberleri... Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Trabzon Valisi Ustaoğlu'nu ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'na ziyarette bulundu.

Bazı temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir ve Trabzon Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Orhan Sırma ile Vali İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret ederek, bir süre görüştü.

Vali Ustaoğlu, ziyaretin anısına Çetin'e kazaziye sanatı ile örülmüş bir tespih hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Burak Altunöz