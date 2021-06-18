Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
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Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti

Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika gelişmesine göre Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Cahit Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Bitlis'te teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan güvenlik korucusu Cahit Çelik'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Orgeneral Çetin, Hasköy ilçesi Elmabulak köyünde ikamet eden Çelik ailesini ziyaret ederek başsağlığı diledi. Burada şehit Cahit Çelik için dua eden Orgeneral Çetin, aile yakınlarına Kur'an-ı Kerim ile Türk bayrağı takdim etti. Orgeneral Çetin, daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve aile yakınlarını telefonla görüştürdü.

Orgeneral Çetin'e, Muş Valisi İlker Gündüzöz, Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve bölge komutanları eşlik etti. Orgeneral Çetin, taziye ziyaretinin ardından kentten ayrıldı. - MUŞ

Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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