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Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakçı, Kahramanmaraş Valisi Coşkun'u ziyaret etti

AA / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakçı, Kahramanmaraş Valisi Coşkun'u ziyaret etti

Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u makamında ziyaret etti.

Valiliğin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Orgeneral Çardakçı, Vali Coşkun tarafından karşılandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Coşkun, Çardakçı ve beraberindekilerle bir süre makamında görüştü.

Ziyarette Çardakçı'ya, Adana Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral İbrahim Koyuer ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan eşlik etti.

Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakçı, Kahramanmaraş Valisi Coşkun'u ziyaret etti

AA / Tunahan Akgün - Son Dakika Haberleri
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Haber: Son dakika haberleri: Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Çardakçı, Kahramanmaraş Valisi Coşkun'u ziyaret etti - Haberler
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