Son dakika haberleri: Jandarma engellileri unutmadı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Jandarma engellileri unutmadı

Son dakika haberleri: Jandarma engellileri unutmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında jandarma personeli, cam kemik hastası genci ziyaret ettiTürkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında, Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan isimli...

Kahramanmaraş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında jandarma personeli, cam kemik hastası genci ziyaret etti

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında, Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan isimli genç ziyaret edildi. Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak ve unutulmadıklarını hissettirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Ramazan Bayramı dolayısıyla da şeker ve çikolata ikram edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Son dakika haberleri: Jandarma engellileri unutmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Donald Trump Meral Akşener Ruhsar Pekcan Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Caner Cindoruk Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Gökhan Töre Burak Yılmaz Samet Aybaba
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri: Jandarma engellileri unutmadı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 13:09:59. #1.16#

title