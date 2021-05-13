Son dakika haberleri: Jandarma engellileri unutmadı

Son dakika haberler: Kahramanmaraş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında jandarma personeli, cam kemik hastası genci ziyaret ettiTürkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında, Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan isimli...

Kahramanmaraş'ta 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında jandarma personeli, cam kemik hastası genci ziyaret etti

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 10-16 Mayıs Engelliler haftası kapsamında, Beyoğlu Mahallesi'nde yaşayan 22 yaşındaki cam kemik hastası Selahattin Orçan isimli genç ziyaret edildi. Engelli bireylerin moral ve motivasyonunu artırmak ve unutulmadıklarını hissettirmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette, Ramazan Bayramı dolayısıyla da şeker ve çikolata ikram edildi. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı