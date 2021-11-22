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Son dakika haberleri... Jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Jandarma ekiplerinin yol kontrol uygulaması sürüyor

Bir son dakika haberine göre Akçakoca Jandarma Komutanlığı önünde uygulama yapan ekipler, durdukları araçta uyuşturucu madde buldu.

Akçakoca Jandarma Komutanlığı önünde uygulama yapan ekipler, durdukları araçta uyuşturucu madde buldu.

Akçakoca Jandarma Komutanlığı önünde yol kontrol uygulaması yapıldı. Jandarma ekipleri, durdurdukları otomobilde hareketlerinden şüphelendikleri sürücü Ö.E. üzerinde arama yaptı. 6.6 gram esrar maddesi ele geçiren jandarma ekipleri şahsı gözaltına aldı.

Şahıs, ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

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