Son dakika haber: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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Son dakika haber: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

28.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 28.02.2021 11:11

Son dakika gelişmesine göre İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticaretine yönelik Edirne'de düzenlenen operasyonda 126 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu madde ticaretine yönelik Edirne'de düzenlenen operasyonda 126 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, Bulgaristan uyruklu 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yasa dışı yollarla Bulgaristan'dan getirilen uyuşturucu maddenin, Edirne üzerinden ülkeye dağıtılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddenin Bulgaristan uyruklu M.A.D. ve K.D.G, tarafından getirileceğini tespit eden ekipler, zanlıların ülkeye girmesinin ardından kullandıkları aracı takibe aldı.

Bulgaristan uyruklu 2 kişinin bağlantılarıyla buluşmak için bekledikleri yerden kimsenin gelmemesi üzerine ayrılmak için hazırlık yaptığı sırada operasyon düzenleyen ekipler, iki zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, 126 kilogram marihuana ve 1 el telsizi ele geçirilirken, uyuşturucu madde sevkiyatında kullandıkları otomobile de el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A.A. ve K.D.G, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Zanlıların uyuşturucu maddeyi Türkiye'de teslim etmek istedikleri kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Son dakika haber: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Son dakika haber: Jandarma ekiplerinin operasyonunda 126 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı

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