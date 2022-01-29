Son dakika haberleri: Jandarma ekiplerinden kaçak sigara operasyonu

Aşkale'de yapılan operasyon sonucu gümrük kaçağı sigara ve tütün mamulleri ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Erzurum İl Jandarma Komutanlığı Kom Şube Müdürlüğü, Aşkale İlçe Jandarma Komutanlığı ile müşterek olarak yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Aşkale Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda Erzurum ili, Aşkale ilçe merkezinde ikamet eden, Ü.E. isimli şahısa ait ev ve iş yerinde Adli Arama Faaliyetleri gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda toplam değeri 25 bin TL olan 550 Paket Kaçak Sigara, 30 kg kıyılmış tütün, 1220 adet içi doldurulmuş makaron ve 13 bin adet filtre ele geçirildi.

Olayla ilgili adli süreç başlatıldı. - ERZURUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa