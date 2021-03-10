Son dakika haberleri... Jandarma ekiplerinden 'Huzurlu sokaklar' uygulaması

Gelen son dakika haberine göre Adıyaman İl Komutanlığı sorumluluk bölgesinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Adıyaman İl Komutanlığı sorumluluk bölgesinde eş zamanlı olarak yapılan 'Huzurlu sokaklar' uygulamasında uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Jandarma ekiplerince yapılan uygulamada 18metruk bina, 14 park, 21 iş yeri kontrol edildi. 2 bin 502 kişinin kimlik kontrolünün yapıldığı denetimlerde aranması bulunan 6 şahıs yakalanarak gözaltına alınırken 6 kişiye uyuşturucu kullanmaktan işlem yapıldı. Jandarma ekipleri aynı zamanda 5 gram esrar maddesi ile 42 gram ise Sentetik Kannabinoid maddesi ele geçirdi. Jandarma ekipleri uygulamada kontrol ettiği bin 281 araçtan 45'ine evrak eksikliğinden dolayı toplam 26 bin 605 TL para cezası uyguladı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı