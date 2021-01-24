Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri yolda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti
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Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri yolda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

24.01.2021 19:21 | Son Güncelleme: 24.01.2021 19:24
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri yolda buldukları cüzdanı sahibine teslim etti

Son dakika haber... Karaman'da jandarma ekipleri, yol kenarında buldukları cüzdanı yapılan araştırmalar sonucu sahibine teslim etti.

Karaman'da jandarma ekipleri, yol kenarında buldukları cüzdanı yapılan araştırmalar sonucu sahibine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler merkeze bağlı Dere köyü içerisinde devriye halindeyken yol kenarında cüzdan olduğunu fark etti.

Yapılan kontrolde cüzdan içerisinde kimlik kartları, bir miktar para ve kredi kartları olduğu tespit edildi.

Cüzdan sahibi Yakup Gezer'in Siyahser Mahallesi'nde oturduğu bilgisine ulaşıldı.

Jandarma ekipleri görme engelli Gezer'in evine giderek kendisine cüzdanını teslim etti.

Gezer, köye annesiyle gezmeye gittiğini, cüzdanı burada düşürdüğünü ve kayıp başvurusunda bulunmadığını belirterek, cüzdanı bularak kendisine teslim eden jandarma ekiplerine de teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özünal

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