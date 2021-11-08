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Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor

Son dakika 3. sayfa haberi... Oltu İlçe Jandarma Komutalığına bağlı Oltu Jandarma Trafik ve Aşayiş ekipleri yol kontrol mesailerine devam ediyorlar.

ARTVİN (İHA) - Oltu İlçe Jandarma Komutalığına bağlı Oltu Jandarma Trafik ve Aşayiş ekipleri yol kontrol mesailerine devam ediyorlar.

Oltu Yolboyu kavşağında Oltu- Artvin, Oltu-Göle karayolunda trafik kontrollerine devam ettiler.

Sürücülerin evrak ve kimlik numaralarını kontrol eden ekipler araçlarında evrak eksikleri ve kış aylarında araçta bulunması gereken malzemeler kontrol edildi, eksik olanlara uyarılarda bulunuldu.

Evrak kontrolünden geçen Fırat Aydın, "Jandarma ekiplerine çok teşekkür ederim. Buradaki kontrolleri bizleri daha güvenli trafikte hareket etmemizi sağlıyorlar, hatalıysak uyarıyorlar" dedi. - ERZURUM

Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor

Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri yol kontrollerine devem ediyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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