Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri pitbull cinsi köpeğe el koydu
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Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri pitbull cinsi köpeğe el koydu

Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri pitbull cinsi köpeğe el koydu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir kişinin beslediği pitbull cinsi köpeğe el koyuldu.

Nevşehir'in Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin kasabasında bir kişinin beslediği pitbull cinsi köpeğe el koyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı Çevre ve Doğa Koruma timi yapılan bir ihbar üzerine Acıgöl ilçesine bağlı Tatlarin beldesinde 5199 sayılı kanun kapsamında beslenmesi ve bulundurulması yasak olan pitbull cinse köpeğe el koyarak Kapadokya Özel İdareler Birliği ve Belediyeler Birliği hayvan barınağına teslim etti. - NEVŞEHİR

Son dakika haberleri | Jandarma ekipleri pitbull cinsi köpeğe el koydu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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