Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri okullardaki öğrencileri bilgilendiriyor
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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri okullardaki öğrencileri bilgilendiriyor

15.03.2021 13:19 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:24
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri okullardaki öğrencileri bilgilendiriyor

Gelen son dakika haberine göre İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki okullarda çocukları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunuyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, sorumluluk bölgesindeki okullarda çocukları ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulunuyor.

Son olarak ekipleri tarafından, İnönü ilçesi jandarma sorumluluk bölgesinde bulunan okullar ziyaret edilerek, 6'ncı ve 8'inci sınıflardan 72 öğrenciye, internet ortamında çocuklara yönelik tuzaklar ve okul servis araçlarının kullanılmasına yönelik doğru hareket tarzlarına dair kişisel güvenlik önlemleri anlatıldı.

İstiklal Marşımızın kabulünün 100'üncü yılı münasebetiyle çocuklara Türk Bayrağı ve Jandarma Çocuk Dergisi dağıtılarak öğrenciler ile birlikte İstiklal Marşı okundu. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri okullardaki öğrencileri bilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri okullardaki öğrencileri bilgilendiriyor
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri okullardaki öğrencileri bilgilendiriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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