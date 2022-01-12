Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri tehlike arz eden köpekler konusunda bilgilendirdi - Haberler
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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri tehlike arz eden köpekler konusunda bilgilendirdi

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri tehlike arz eden köpekler konusunda bilgilendirdi
AA / Muhammed Kaygın - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Çankırı'da jandarma ekipleri, öğrencileri tehlike arz eden köpekler konusunda bilgilendirdi.

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da jandarma ekipleri, öğrencileri tehlike arz eden köpekler konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile birlikte Yapraklı ilçesi Yukarıöz köyündeki okulu ziyaret etti.

Ekipler, okuldaki öğrencilere tehlike arz eden köpekler ve dijital bağımlılık konuları hakkından bilgilendirme yaptı.

Çocuklara kendilerini tehlikede hissettikleri anda jandarmaya 112'den ulaşabilecekleri hatırlatıldı.

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AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

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