Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencileri tehlike arz eden köpekler konusunda bilgilendirdi

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da jandarma ekipleri, öğrencileri tehlike arz eden köpekler konusunda bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, Jandarma Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile birlikte Yapraklı ilçesi Yukarıöz köyündeki okulu ziyaret etti.

Ekipler, okuldaki öğrencilere tehlike arz eden köpekler ve dijital bağımlılık konuları hakkından bilgilendirme yaptı.

Çocuklara kendilerini tehlikede hissettikleri anda jandarmaya 112'den ulaşabilecekleri hatırlatıldı.

AA / Muhammed Kaygın - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet