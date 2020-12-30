Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi
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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

30.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 30.12.2020 12:07
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi

Son dakika habere göre Samsun'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Samsun'da jandarma ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde kalan öğrencilere internet üzerinden trafik eğitimi verdi.

Ladik İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim Komutanlığı ekipleri, 80. Yıl İlkokulunda 7-11 yaş arası öğrencilerle çevrim içi platformda buluştu.

Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında "Evdeyim ama trafik kuralları aklımda" sloganıyla başlatılan eğitimde ekipler, öğrencilere trafik kuralları, işaret levhalarının tanıtımı, yaya geçidi ve okul servisleri hakkında bilgi verdi.

Eğtimde ekipler, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Jandarma ekipleri trafik derslerine katılım sağlayan 15 öğrenciyi evlerinde ziyaret ederek trafik eğitimi boyama kitapları hediye etti.

Jandarmanın sunduğu eğitimlerin aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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