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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri havadan ve karadan trafiği denetliyor

İhlas Haber Ajansı, Bekir Tosun - Yerel
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Son dakika haber... Jandarma ekipleri havadan ve karadan trafiği denetliyor Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik denetimlerini havadan helikopter, karadan yer ekipleri sürdürüyor.

Jandarma ekipleri havadan ve karadan trafiği denetliyor

Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik denetimlerini havadan helikopter, karadan yer ekipleri sürdürüyor.

MUĞLA - Muğla il Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgelerinde trafik bilincinin geliştirilmesi, sürücülerin yakalanma riski duygusunu artırmak ve trafik kurallarına uyumunu üst seviyeye taşımak amacıyla denetimlerini sürdürüyor.

Jandarma trafik ekipleri özellikle trafik akışının yoğun olduğu bölgelerde denetimlerini karadan ve havadan sürdürüyor. Denetimlerde, 'Sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama/park etme gibi' ihlaller denetlendi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri sorumluluk bölgesi Ortaca-Dalyan yolu üzerinde havadan helikopter destekli denetim gerçekleştirdi. Helikopterden güzergah üzerinde kural hatası yapan sürücüler telsiz ile yer ekiplerine bildirildi.

Denetimlerde kural ihlali yaptıkları tespit edilen 17 sürücüye 4 bin 152 TL trafik idari para cezası düzenlendi.

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri havadan ve karadan trafiği denetliyor

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri havadan ve karadan trafiği denetliyor

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri havadan ve karadan trafiği denetliyor

İhlas Haber Ajansı / Bekir Tosun - Yerel

İl Jandarma Komutanlığı, Trafik Şube Müdürlüğü, Helikopter, Jandarma, Yerel, Haber

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