Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri drone ile Kars-Erzurum kara yolunda trafik denetimi yaptı
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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri drone ile Kars-Erzurum kara yolunda trafik denetimi yaptı

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri drone ile Kars-Erzurum kara yolunda trafik denetimi yaptı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi... Kars'ın Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, drone ile Kars-Erzurum kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kars'ın Sarıkamış İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ve asayiş ekipleri, drone ile Kars-Erzurum kara yolunda trafik denetimi gerçekleştirdi.

Kurban Bayramı dolayısıyla trafik yoğunluğunun yaşandığı kara yolunun Sarıkamış Mescitli mevkisinde denetim yapan ekipler, hatalı ve kural ihlali yapan sürücüleri drone ile belirledi.

Oluşturulan kontrol noktasında trafik kurallarına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Sürücülerin bayramını kutlayan ekipler, denetimlerini bayram tatili süresince aralıklarla sürdürecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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