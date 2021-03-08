Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı
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Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı

08.03.2021 18:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:07
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı

Son dakika haberleri... Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında etkinlik düzenlendi.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kapsamında fabrikada stantlar açılarak, Kamu Kurum kuruluşlarında çalışan kadınlar ile trafikte bulunan kadın sürücülerin "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" kutladı. Jandarma ekipleri çiçek takdimi ve broşür dağıtımı yaparak kadın hakları, aile içi şiddetin önlenmesi ve Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtımı konularında bilgilendirme yapıldı. - ZONGULDAK

Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı
Son dakika haberleri! Jandarma ekipleri 8 Mart Kadınlar Günün kutladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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