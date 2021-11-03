Jandarma'dan uyuşturucu sevkine darbe

İSTANBUL (İHA) - İmal ettikleri uyuşturucu maddeyi, İstanbul'da "Torbacı"lara satma hazırlığı yapan yabancı uyruklu 3 kişiyi yakaladı. Jandarma ekiplerinin şüphelilerin evinde yaptığı aramalarda; 6.5 kilo uyuşturucu madde methamfetamin ele geçirildi. Yakalanmamak için hayali şahıslar üzerine ev kiraladıkları öğrenildi.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu İ.N., R.G. ve B.K. isimli şahısların uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları bilgisini aldı. Saha çalışmaları ve takip neticesinde; şüphelilerin uyuşturucu maddeyi Beylikdüzü'nde kiraladıkları bir evde depoladıkları, uyuşturucu maddenin buradan kuryeler vasıtasıyla "Torbacı" olarak tabir edilen şahıslara dağıtımının yapılacağı tespit edildi. Söz konusu evin tespit edilmemesi için tedbir alan şüphelilerin; sahte pasaport ve sahte kimlik kullanarak evi hayali bir şahsın adına kiraladıkları, kendi üzerilerine hiçbir kaydın olmadığı belirlendi.

6.5 KİLO UYUŞTURUCU PİYASAYA SÜRÜLMEDEN ELE GEÇİRİLDİ

Operasyon için harekete geçen ekipler söz konusu adrese bakın düzenledi. Narkotik arama köpeği "Avcı"nın da yer aldığı aramalarda; yatak odasında bulunan gardırop içine gizlenmiş vaziyette 6.5 kilo uyuşturucu madde methamfetamin ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan İ.N., R.G. ve B.K. isimli şüpheliler; yapılan sorgularının ardından "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Madde Temin Etmek, Uyuşturucu Madde Nakil Etmek" suçlarından haklarında düzenlenen dosya ile çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan uyuşturucu tacirlerinin bağlantılı olduğu diğer şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

(Zöhre Alagöz/İHA)