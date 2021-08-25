Son dakika haberleri! Jandarma'dan Covid-19 denetimi
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Son dakika haberleri! Jandarma'dan Covid-19 denetimi

Son dakika haberleri! Jandarma'dan Covid-19 denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika habere göre Ardahan il Jandarma komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbir ve denetimlerini sürdürüyor.

Ardahan il Jandarma komutanlığı ekipleri yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbir ve denetimlerini sürdürüyor.

Ardahan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri İçişleri Bakanlığı ve Ardahan Valiliğince yayınlanan COVIT 19 tedbirleri ile ilgili doğrultuda denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, özellikle il giriş ve çıkışları başta olmak üzere birçok noktada icra edilen yol kontrol ve arama noktalarında ve umuma açık yerlerde denetim ve kontrollerini devam ettiriyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşları maske mesafe ve temizlik konularında bilgilendirme faaliyetlerini aralıksız olarak sürdürüyor. - ARDAHAN

Son dakika haberleri! Jandarma'dan Covid-19 denetimi
Son dakika haberleri! Jandarma'dan Covid-19 denetimi
Son dakika haberleri! Jandarma'dan Covid-19 denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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