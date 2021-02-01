Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
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Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu

01.02.2021 17:28 | Son Güncelleme: 01.02.2021 17:32
Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu

Son dakika haber: KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri karda oynayan çocuklarla önce oyuncak hediye etti, ardından da onlarla birlikte kardan adam yaptı.

KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri karda oynayan çocuklarla önce oyuncak hediye etti, ardından da onlarla birlikte kardan adam yaptı.

Türkoğlu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyoğlu Mahallesi'nde sokakta oynayan çocukları fark edince yanlarına gitti. Askerler, çocukların kar sevincine ortak olup onlarla hem kar topu oynadı hem de birlikte kardan adam yaptı. Jandarma ekipleri, oyunun sonunda çocuklara oyuncak hediye etti. Aileler de çocuklarına gösterdiği yakın ilgiden dolayı jandarma ekiplerine teşekkür etti.


Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu
Son dakika haberleri! Jandarma, çocukların kar sevincine ortak oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ

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