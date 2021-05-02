Son dakika haberleri: Jandarma Çan'da denetimlerini sürdürüyor

Son dakika haberler: Çan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tam kapanma denetimleri aralıksız sürüyor.

Çan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından tam kapanma denetimleri aralıksız sürüyor.

Çan İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ilçe giriş çıkışlarında sürücülerin seyahat izin belgesi, görev belgesi ve HES kodu kontrollerini yapıyor. İlçeye bağlı belde ve köylerde ise kontrollerin yanı sıra sık sık anonslar yapılarak vatandaşlar, ekipler tarafından korona virüs salgını ve tedbirler hakkında bilgilendiriliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı