Son dakika haberleri! Jandarma çalınan malzemeleri menfezde buldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri! Jandarma çalınan malzemeleri menfezde buldu

Son dakika haberleri! Jandarma çalınan malzemeleri menfezde buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinden çalınan oksijen tüpü, jeneratör ve kompresör saklandığı menfezde jandarma tarafından bulundu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde bir iş yerinden çalınan oksijen tüpü, jeneratör ve kompresör saklandığı menfezde jandarma tarafından bulundu. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Bolvadin Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri yolda park halindeki bir aracın olduğunu fark etti. Aracın içinde ve çevresindeki inceleme yapan ekipler yolun alt kısmındaki menfezde çeşitli malzemeler olduğunu belirledi. Ekipler araştırmalarında malzemelerin OSB'deki çelik kapı depo imalathanesinin kapısının kırılarak çalındığı tespit edilen 3 adet oksijen tüpü, 1 adet jeneratör, 2 adet su motoru parçası, 1 adet büyük sanayi tipi kompresör ve 16 adet fırın kapağı olduğunu tespit etti. Ardından olayı gerçekleştiren şahısların peşine düşen ekipler M.U., F.U., L.U. ve B.E., isimli şahısları yakaladı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika haberleri! Jandarma çalınan malzemeleri menfezde buldu

Son dakika haberleri! Jandarma çalınan malzemeleri menfezde buldu

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp

Erciyes'te çığ düştü: 1 kişi kayıp
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Organize Sanayi Bölgesi, Jeneratör, Karahisar, Jandarma, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title