Son dakika haberleri! Jandarma baskınında silah, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi - Haberler
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Son dakika haberleri! Jandarma baskınında silah, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

Son dakika haberleri! Jandarma baskınında silah, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada esrar, tabanca, tüfek ve av mühimmatı ele geçirildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesinde jandarma ekipleri tarafından bir evde yapılan aramada esrar, tabanca, tüfek ve av mühimmatı ele geçirildi.

Düzce Valiliğinden yapılan açıklamada Yığılca ilçesinde bir şahsın evinde yapılan aramada silah, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Düzce ili Yığılca ilçesi İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı sorumluluk alanı İçinde uyuşturucu madde kullandığı değerlendirilen A.A.'nın ikamet adresine Yığılca Sulh Ceza Mahkemesinin arama kararı istinaden arama yapıldı. Yapılan aramada 5 gram kubar esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 49 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatları doğrultusunda adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - DÜZCE

Son dakika haberleri! Jandarma baskınında silah, tüfek ve uyuşturucu ele geçirildi

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