Son dakika haberleri: Jandarma Akademisi öğrencileri Foça'yı marşlarla halk onları alkışlarla selamladı
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Son dakika haberleri: Jandarma Akademisi öğrencileri Foça'yı marşlarla halk onları alkışlarla selamladı

Gelen son dakika haberine göre İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitimlerini sürdüren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri eğitim ve gezi için denize açıldıkları teknelerden bayraklar ve marşlarla Foça'yı selamladı.

Son dakika haberleri: Jandarma Akademisi öğrencileri Foça'yı marşlarla halk onları alkışlarla selamladı
17.09.2020 20:08 | Son Güncelleme: 17.09.2020 20:15

İzmir'in Foça ilçesinde bulunan Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezinde uygulamalı eğitimlerini sürdüren Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi öğrencileri eğitim ve gezi için denize açıldıkları teknelerden bayraklar ve marşlarla Foça'yı selamladı. Marşları duyan sahildeki vatandaşlarda alkışlarla öğrencilerin selamına karşılık verdiler.

İzmir'in turistik ilçesi Foça, Jandarma'nın en önemli eğitim merkezlerini de bünyesinde bulunduruyor. Yıl boyu süren eğitimlerde zaman zaman ilçe merkezine taşan renkli görüntüler yaşanıyor. İlçede uygulamalı eğitimler için bulunan öğrenciler için düzenlenen deniz eğitimleri ve gezisinde de askeri öğrenciler ve vatandaşlar arasında sıcak ve samimi anlar yaşandı. Eğitim dönüşünde ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak ve gür sesleriyle marşlar söyleyerek limana giren teknelerdeki öğrenci grupları sahilde gezen ve oturan vatandaşları heyecanlandırdı. Vatandaşlar zaman zaman asker selamı da vererek kendilerine el sallayan öğrencileri ayakta alkışladılar.

Limana yanaşılmasından sonra teknelerden inen ve birliklerine gitmek üzere tabur halinde yürüyüşe geçen öğrencilere alkışlı tezahüratlar yol güzergahı boyunca devam etti. Öğrenciler birliklerine sahildeki ve evlerinin balkonlarındaki vatandaşların sevgi gösterileriyle uğurlandı. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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