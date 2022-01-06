Son dakika haberleri: Jandarma, 2021'de motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheliyi yakaladı

Jandarmaya bağlı bölgelerde 2021 yılında meydana gelen bin 844 motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarmanın sorumluluk bölgesinde, 2021 yılında bin 844 motosiklet hırsızlığı olayı meydana geldiğini, olaylara karıştığı tespit edilen bin 426 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Olaylarda ele geçen çok sayıda suç eşyası mağdur vatandaşlara teslim edildiğini de ekledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruyu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 2021 yılında bin 844 motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmiş, olaylara karıştığı tespit edilen bin 426 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, olaylarda ele geçen çok sayıda suç eşyası mağdur vatandaşlara teslim edilmiştir." - ANKARA