Son dakika haberleri: Jandarma, 2021'de motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheliyi yakaladı - Haberler
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Son dakika haberleri: Jandarma, 2021'de motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheliyi yakaladı

Son dakika haberleri: Jandarma, 2021'de motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheliyi yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Jandarmaya bağlı bölgelerde 2021 yılında meydana gelen bin 844 motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Jandarmaya bağlı bölgelerde 2021 yılında meydana gelen bin 844 motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarmanın sorumluluk bölgesinde, 2021 yılında bin 844 motosiklet hırsızlığı olayı meydana geldiğini, olaylara karıştığı tespit edilen bin 426 şüphelinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiğini bildirdi.

Olaylarda ele geçen çok sayıda suç eşyası mağdur vatandaşlara teslim edildiğini de ekledi.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından duyuruyu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 2021 yılında bin 844 motosiklet hırsızlığı olayı meydana gelmiş, olaylara karıştığı tespit edilen bin 426 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiş, olaylarda ele geçen çok sayıda suç eşyası mağdur vatandaşlara teslim edilmiştir." - ANKARA

Son dakika haberleri: Jandarma, 2021'de motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheliyi yakaladı

Son dakika haberleri: Jandarma, 2021'de motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheliyi yakaladı

Son dakika haberleri: Jandarma, 2021'de motosiklet hırsızlığına karışan bin 426 şüpheliyi yakaladı

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