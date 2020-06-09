Son dakika haberleri... Jandarma, 2 yıl önceki hırsızlık olayının zanlısın yakaladı Son dakika haberi: ZONGULDAK'ta, jandarma ekipleri, 2 yıl önce meydana gelen hırsızlık olayının faili İ.Y.'yi (51) gözaltına aldı.

ZONGULDAK'ta, jandarma ekipleri, 2 yıl önce meydana gelen hırsızlık olayının faili İ.Y.'yi (51) gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ereğli ilçesinde 2018 yılında meydana gelen hırsızlık olayıyla ilgili çalışma başlattı. Şüphelinin Kozlu ilçesinde yaşadığını tespit eden jandarma ekipleri, operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada, çalınan inşaat malzemeleri ile ağaç kesme motoru, su motoru, taşlama motoru, kaynak makinesi, silikon makinesi, 28 adet lokma takımı, 1 adet içinde muhtelif malzemeler bulunan takım çantası, 1 adet matkap, 36 adet av tüfeği ele geçirildi. Malzemeler, yapılan incelemenin ardından sahibine teslim edildi. İ.Y.'nin ise jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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Kaynak: DHA