Son dakika haberleri: Jandarma 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi
Son dakika haberine göre Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma yaptığı çalışmada 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma yaptığı çalışmada 2 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.
Tarsus Mersin istikameti D - 400 karayolu Yenice Mahallesi'nde şüphelendikleri bir aracı durduran Mersin İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler araç içinde gizlenmiş 2 bin paket kaçak sigarayı ele geçirdi.
M.B. idaresindeki 33 DU plakalı kamyonda ele geçirilen kaçak sigaralara Yenice Jandarma ekipleri el koyarken, şüpheli ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı