Son dakika haberleri: JANA soruşturması kapsamında 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberler... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında 10 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.

Terör suçları bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, örgüt üyelerinin JANA öncesi soruları alarak örgüt mensuplarına dağıttığı belirtildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülmekte olan 2012 yılı Jandarma Astsubaylık Sınavı (JANA) soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek soruların örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak astsubay olan 6 şüpheli ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 4 şüpheli olmak üzere toplam 10 FETÖ/PDY mensubu hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 03.08/.021 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı