Son dakika haberleri: İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı
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Son dakika haberleri: İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

16.12.2020 12:24 | Son Güncelleme: 16.12.2020 12:28
Son dakika haberleri: İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'nın İznik ilçesinde İ. A., uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı.

BURSA'nın İznik ilçesinde İ. A., uyuşturucu ticareti yaptığı suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alındı. 

İznik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün saat 22.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen İ.A.'nın adresine operasyon yaptı. Şüpheli, gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 295 gram metamfetamin, 50 gram esrar, 1 hassas terazi, uyuşturucu içiminde kullanılan 2 pipetli 1 adet aparat ve 1 pompalı tüfek ele geçirildi. İ.A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Son dakika haberleri: İznik'te uyuşturucu ticaretine 1 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkan DURAL

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