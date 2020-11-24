Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor
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Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor

24.11.2020 15:16 | Son Güncelleme: 24.11.2020 15:20
Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor

Son dakika gelişmesine göre İzmit Belediyesi yüksek nüfuslu mahallelere yerleştirdiği pet şişe kafesler aracılığıyla plastik atıkları ekonomiye kazandırıyor.

İzmit Belediyesi yüksek nüfuslu mahallelere yerleştirdiği pet şişe kafesler aracılığıyla plastik atıkları ekonomiye kazandırıyor.

İzmit Belediyesi, Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında 2020 yılı içerisinde yaklaşık 400 ton plastik atığı geri dönüştürürken, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu mahallelere pet şişe kafesleri yerleştirerek plastik atıkları ekonomiye kazandırmaya devam ediyor

İzmit Belediyesi, sıfır atık bilincinin tüm kente yayılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu mahallelere pet şişe kafesleri yerleştirilerek plastik atıkların kaynağında ayrı toplanması sağlanıyor. İzmit'in birçok mahallesine toplamda 22 adet pet şişe kafesi yerleştiren ekipler, bu sayının daha fazla plastik atığın toplanıp ekonomiye geri kazandırılması için önümüzdeki günlerde 50'ye çıkarılacağını belirtti.

İzmit Belediyesi, Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında 2020 yılı içerisinde yaklaşık 400 ton plastik atığı geri dönüştürerek hem enerji tasarrufu sağlarken hem de sera gazının doğaya salınımını önledi. 1 ton plastiğin geri dönüşümü ile yüzde 80 enerji tasarrufu sağlandığını ve 41 kilogram sera gazının doğaya salınımının önlenmiş olduğunu aktaran Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, çevreye göstermiş oldukları duyarlılıktan dolayı vatandaşlara teşekkür etti. - KOCAELİ

Son dakika haberleri | İzmit'te pet şişe kafesleriyle atıkları ekonomiye kazandırıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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