Son dakika haberleri: İzmit'te fabrikada yangın; 10 işçi dumandan etkilendi Son dakika gündem haberi: İzmit'te fabrikada yangın; 10 işçi dumandan etkilendiİZMİT'te piston üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı.

İzmit'te fabrikada yangın; 10 işçi dumandan etkilendi

İZMİT'te piston üretimi yapan bir fabrikanın üretim bölümünde yangın çıktı. Yangında dumandan etkilenen 10 işçi hastanelerde tedavi altına alındı.

Yangın, 17.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan bir piston fabrikasında meydana geldi. Üretimin yapıldığı testere bölümünde yangın çıktığını gören fabrika işçileri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü. Bu sırada yangından yayılan dumanlar fabrika içerisinde bulunan diğer birimleri kapladı. Yangında fabrikada küçük çapta maddi hasar meydana geldi. Dumandan etkilenen 10 işçi ise çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Çıkan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA