Başkan Celil Anık'tan tepki geldi
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Başkan Celil Anık'tan tepki geldi

11.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 11.03.2021 11:00
Başkan Celil Anık'tan tepki geldi

İstanbul'dan sonra Ankara'da da hizmet vermeye başlayacak olan küresel firma için İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık'tan tepki geldi.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, küresel firmanın İstanbul'un ardından Ankara'da hizmet vermeye başlamasına tepki gösterdi. Anık, "Esnafın kazancına göz diken şirkete karşı çıkan meslektaşlarımızın yanındayız. Bu son yaşananlar, dijital taksicilik sistemine geçerek ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gösteriyor" dedi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, küresel firmaya karşı sesini yükseltti. Anık, söz konusunu şirketin İstanbul'un ardından Ankara'da da hizmet vermeye başlamasına tepki gösterdi, "Esnafın kazancına göz diken, kazanılmış haklarımızı elimizden almaya kalkan uluslararası rant çevrelerinin uzantısı bu firmaya ilk gün olduğu gibi bugün de tepkimizi sergiliyoruz. Haklı mücadele veren İstanbullu ve Ankaralı meslektaşlarımızın yanlarında olduğumuzu ifade ediyoruz. Bu firma birçok ülkede yasaklanırken, ülkemizde bir mahkeme kararının ardından yeniden faaliyete başlamasına daha fazla izin verilmemesi için de çağrıda bulunuyoruz" diye konuştu. Anık, mesleklerini günümüz koşullarına taşıyan dijital taksicilik sistemine geçmelerinin öneminin her geçen gün daha çok anlaşıldığını da dile getirdi.

"Bir ilki başardık"

Anık, "Bu şirket ülkemizde ilk ortaya çıktığında 'tepki vermek yetmez, günün koşullarına göre kendimizi yenileyerek rekabet edebiliriz' demiştik. Bu düşüncemizi EnTaksi İzmir ile hayata geçirdik. 2020'nin ilk günlerinde hizmete sunduğumuz ve şu an İzmir'deki tüm taksilerde uygulamada olan internetten taksi çağırma sistemimiz tüm Türkiye'ye örnek gösteriliyor, büyük memnuniyet topluyor. Bir ilk olan EnTaksi İzmir ile ne kadar doğru ve yerinde bir iş yaptığımızı son yaşananlar gösteriyor. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası olarak biz üzerimize düşeni yaptık, esnafımız da EnTaksi İzmir'e sahip çıkarak üzerine düşeni yapıyor" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Başkan Celil Anık'tan tepki geldi
Başkan Celil Anık'tan tepki geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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