Son dakika haberleri! İzmirli kahveciler: "Bizi virüs değil, ekonomik durumumuz öldürecek" Son dakika gündem haberine göre İzmir Kahveciler Esnaf Odası, düzenlediği basın toplantısı ile yeni normal süreçte kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması taleplerini dile getirmek için Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

İzmir Kahveciler Esnaf Odası, düzenlediği basın toplantısı ile yeni normal süreçte kahvehanelerde oyunların serbest bırakılması taleplerini dile getirmek için Gündoğdu Meydanı'nda toplandı.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında Mart ayında kapatılan kahvehaneler, normalleşme adımları kapsamında yeniden açıldı. Yeni normale göre kahvehaneler, okey, tavla ve iskambil benzeri oyunların oynanması yasaklanarak açılırken, İzmir Kahveciler Odası da kahvehane, çay ocağı, internet ve oyun salonu üyeleriyle birlikte yasağın sonlandırılması taleplerini Gündoğdu Meydanı'nda dile getirdi. Bir araya gelen onlarca kahveci, çay ocağı ve internet salonu üyeleri, okey, tavla ve iskambil benzeri oyunlarına koyulan yasağın kaldırılmasını isterken, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de basın açıklamasında yer alarak, kahveci esnafına destek oldu.

"Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen kesim de esnaf ve sanatkarlar oldu"

Basın açıklaması yapan İzmir Kahveciler Odası Başkanı İsmail Hakkı Kırdı, korona virüste en çok etkilenen kesimin esnaf ve sanatkarlar olduğunu belirtti. Kırdı, "Türkiye korona virüs salgınının getirdiği zor günleri yaşamakta. Toplumun her kesimi gerek maddi, gerek manevi anlamda sıkıntılar yaşadı. Bu süreçten en fazla olumsuz etkilenen kesim de esnaf ve sanatkarlar oldu. Mart ayından alınan tedbirlerle önce iş yerlerimiz kapatıldı. Kademeli normalleşmenin başlamasıyla önce kahvehanelerimiz geç de olsa internet kafelerimiz açıldı. Ne var ki iş yerlerimizin açılmasının esnafımıza yararı olmadı. Hatta yarardan fazla zararı oldu. Çünkü kahvehanelerimizde oyun oynanması yasak. İnsanlar kahvehanelere oyun oynamaya, iskambil, okey, tavla oynarken sohbet etmeye geliyorlar. Sadece çay kahve içmek için gelmiyorlar. Bu durum esnafımızı mağdur ediyor. İş yeri açan esnafımız haliyle su, elektrik kullanmaya başlıyor. Yanında çalışanların maaşını ödüyor. Ama oyun oynatamadığı için gelir elde edemiyor" diye konuştu.

"Bizi virüs değil, ekonomik durumumuz öldürecek'

Virüsten önce ekonomik durumlarının kendilerini kötü etkilediğini belirten Başkan Kırdı, "Alınan tedbirleri son derece yerinde buluyor ve destekliyoruz. İnsan sağlığı her şeyin önünde gelmektedir. Ancak anayasanın 173'üncü maddesine göre devlet esnafını koruyucu tedbirler almakla yükümlüdür. Bugüne kadar esnaf kesimi için verilen 25 bin liralık destek kredisi üyelerimizi bir nebze olsun rahatlatmıştır ancak yeterli değildir. Çünkü bir kısım esnaf sicil affı olmadığı için geçmişteki borçlarından veya ödemelerindeki aksaklıklardan ötürü bu imkandan yararlanamadı. Devlete vergi ödeyen, sicile kayıtlı oda üyesi olan esnafa kira desteğinde bulunulmalıdır. Pek çok arkadaşımız kirasını ödeyemediği için iş yerini kapatmak zorunda kalmıştır. Esnaflarımızın kapalı olduğu süre boyunca ödemekle yükümlü olduğu SGK primlerininin ve vergilerin devletimizce ödenmesini, tüm kredi borçlarımızın yıl sonuna kadar faizsiz olarak ertelenmesini talep ediyoruz. İnternet kafelere ekonomik destek verilmelidir. Derdimiz geçim, ekmek derdi. Bizi virüs değil, şu andaki ekonomik durumumuz öldürecek" açıklamasında bulundu.

"Esnafımızın sesine kulak verin"

Kahveci esnafının eylemine CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel de destek verdi. Sertel açıklamasında, "Kahvecilerin kiraları devam ediyor. Çalışanların bir kısmı işten çıkartıldı ve işsiz. Kahvecilerin vergileri, hayat mücadelesi devam ediyor. Evlerinde ekmek bekleyenler gözünü Ankara'ya çevirmiş çıkacak kararı bekliyor. İstiyorum ve diliyorum ki, esnaf destek görsün. Esnafın hakkı hukuku korunsun. Biz bu ülkenin evlatlarıyız. Esnaf ağzı var dili yok kesimdir. Esnaf bağırmaz, çağırmaz, çok efendidir. Ama esnafın da sabrı vardır. Bizi yönetenlere rica ediyorum, kahvecilerimizin ve tüm mağduriyet yaşayan esnafımızın sesine kulak verin" sözlerine yer verdi. - İZMİR

Kaynak: İHA