Son dakika... İzmir ve Manisa'da da dolandırıcılıktan aranan şüpheli, Avcılar'da yakalandı
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Son dakika... İzmir ve Manisa'da da dolandırıcılıktan aranan şüpheli, Avcılar'da yakalandı

11.03.2021 09:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:46
Son dakika... İzmir ve Manisa'da da dolandırıcılıktan aranan şüpheli, Avcılar'da yakalandı

Son dakika haberleri: Veysel TİMDU / İSTANBUL, (DHA ) İZMİR ve Manisa'da da dolandırcılıktan aranan şüphheli İstanbul'da yakalandı.

Veysel TİMDU/ İSTANBUL, (DHA )  İZMİR ve Manisa'da da dolandırcılıktan aranan şüphheli İstanbul'da yakalandı. Avcılar'da, bir evden hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin, çok sayıda suç kaydı çıktı.

Hırsızlık 1 Mart'ta gece saatlerinde Denizköşkler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi girdiği apartman dairesinden hırsızlık yaptıktan sonra ayrıldı. Ev sahipleri, dairelerinde hırsızlık yaşandığını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen  ekipler, parmak izi çalışması yaptı,  güvenlik kameralarını inceledi. Kimliği tespit edilen Yekta Arda B., Ambarlı Mahallesi'nde devriye gezen polis ekiplerin tarafından fark edilerek yakalandı. Şüphelinin 1 evden hırsızlık, 3 uyuşturucu kullanmak, 1 gasp, 2 dolandırıcılık suçuna karıştığı, ayrıca  İzmir ve Manisa'da işlediği dolandırıcılık suçlarından aranmasının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Şüpheli Yekta Arda B'nin  eve hırsızlık yapmak için girdiği anlar apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin eve girmeden önce hazırlık yaptığı anlar yansıdı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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