Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi

Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler AA Muhabirinin anonsu Trafik zabıta ekibinin denetimi Zabıta ekiplerinin ticari takside maske takmayan müşteriye ve ticari taksi şöförünün eksik evraktan dolayı ceza yazması İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan...

Polis ekiplerinin denetimlerinden görüntüler

AA Muhabirinin anonsu

Trafik zabıta ekibinin denetimi

Zabıta ekiplerinin ticari takside maske takmayan müşteriye ve ticari taksi şöförünün eksik evraktan dolayı ceza yazması İZMİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İzmir, Manisa, Aydın, Denizli ve Uşak'ta sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri birçok noktada uygulama gerçekleştirdi. Araçları durduran ekipler, izin belgesi olmadan dışarıya çıktığı belirlenen kişilere para cezası uyguladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri de Kovid-19 denetimlerine katıldı.

Vatandaşların büyük ölçüde uyduğu kısıtlama nedeniyle İzmir'de Konak Meydanı, Mustafa Sahil Bulvarı, Kordonboyu gibi kentin işlek yerleri, sessizliğe büründü.

Denizli, Aydın, Manisa ve Uşak'ta da Kovid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sakinlik gözleniyor.

Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi
Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Fatih Doğan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Meral Akşener Devlet Bahçeli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Şeyma Subaşı Caner Cindoruk İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Yılmaz Vural Ünal Karaman Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberi... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Polis ve zabıta ekiplerinin denetimi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 15:04:15. #1.15#

title