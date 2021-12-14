Son dakika haberleri | İzmir ve Ankara'da uyuşturucu operasyonu: 30 gözaltı

ANKARA (DHA) - İZMİR ve Ankara'da, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, uyuşturucu sattıkları belirtilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik başlatılan soruşturmada, İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı ve temini yaptığı değerlendirilen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Şüphelilere yönelik bu sabah İzmir'in Menemen ve Karşıyaka ilçeleri ile Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 30 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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