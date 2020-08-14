Son dakika haberleri... İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması
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Son dakika haberleri... İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması

Son dakika gelişmesine göre İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, ele geçirilen 65 bin 511 tarihi eser arasında Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden oluşan 63 bin civarında sikke bulunduğunu belirtti.

Son dakika haberleri... İzmir Valisi Köşger'den tarihi eser kaçakçılığı operasyonu açıklaması
14.08.2020 17:31 | Son Güncelleme: 14.08.2020 17:35

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu sonrası yaptığı açıklamada, ele geçirilen 65 bin 511 tarihi eser arasında Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden oluşan 63 bin civarında sikke bulunduğunu belirtti. "Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar" diyen Köşger, Berlin'deki Zeus Sunağı'nın İzmir'e getirilmesi için çalışmaların da başladığını söyledi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı. Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, polis ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. Ekipler, dün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa'nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, 65 bin 511 parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi. Yapılan operasyonun, cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi. Operasyonun ardından İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, açıklamada bulundu. Tarihi eserlerin arasında Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden oluşan 63 bin civarında sikke bulunduğunu ifade eden Vali Köşger, Berlin'deki Zeus Sunağı'nın İzmir'e getirilmesi için çalışmaların da başladığı bilgisini verdi. Operasyonda, "bir müze açacak kadar parça bulunduğu" ifade edilirken, müze müdürlüğüne teslim edilecek olan eserler, müdürlükte özel ekip tarafından incelenecek.

Paranın ilk kez kullanıldığı bölgeden 63 bin sikke

Vali Köşger, "İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün uzun soluklu çalışması neticesinde ortaya çıkarılmış çok önemli bir kaçakçılık olayı ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Adet itibariyle cumhuriyet tarihinin en büyük kaçakçılık olayı yakalanmış durumda. 65 bin 511 tekil tarihi eser yakalandı. Bunların 63 bini sikke ama sikkeler önem arz ediyor. Ege Bölgesi dünya tarihinde paranın ilk kez kullanıldığı bölge. Lidyalıların ilk kullandığı 'elektron' denilen sikkelerden de oluşan 63 bin civarında sikke var. Arkadaşlarımız; heykel başları, ok başları, çeşitli porselen, metal, tunç, bronz parçalardan oluşan heykeller, heykelciklerden oluşan çok önemli arkeolojik değeri yakaladı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

"Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar"

Ele geçirilen tarihi eserler arasında iyi durumda olan parçaların bulunduğunu kaydeden Vali Köşger, "Tabii ki müzede sergilenmeden önce gözden geçirilip yapılması gerekenler var. Arkadaşlarımız, 'bir müze açacak kadar parça bulduk' diyorlar ama tabii mevcut müzelerden birinde bu eserler teşhir edilecek. Adli süreç devam ediyor. Bu işi yapan 6 kişi yakalandı. Tarihi eserler yediemine teslim edilecektir ve devamında da adli süreç tamamlanınca teşhir edilmek üzere müzelere teslim edilecektir" diye konuştu.

"Mücadeleye devam"

Tarihi eserlerin ülkenin çok önemli kıymetleri olduğunu vurgulayan Vali Köşger, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tarihi eserler buradan kaçırıldığı zaman başka ülkelere transfer ediliyor ve oradaki müzelerde sergileniyor. Ülkemize ait milli değerlerimiz, bu topraklara ait parçalar, başka ülkelerin eline geçmiş oluyor. Bunlar, bu tür işlere tamah eden insanlar sebebiyle ola gelen şeyler. Arkadaşlarımızın bu konuda başarı göstermiş olması, bu konuda niyetini bozan başka insanlara da örnek olacak bir şey. İzmir Emniyeti, bütün gücüyle her alanda mücadele ettiği gibi kaçakçılıkla ilgili konularda da mücadele ediyor ve etmeye de devam edecek. Bunun bilinmesini isteriz."

"Zeus Sunağı için süreci başlattık"

Geçen çarşamba günü İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin Bergama'da toplandığını hatırlatan Vali Köşger, "Almanlar Zeus Sunağı'nı nasıl kaçırıp götürdüler biliyorsunuz. Bu coğrafyanın kıymetini alıp götürdüler. İşte böyle hadiselere meydan vermemek için bu tür mücadelelerin devam etmesi lazım. Buradan götürülen parçaların getirilmesi ile ilgili de valiliğimiz olarak bu mücadeleye destek veriyoruz. Bunun sürecini de başlatmış bulunuyoruz. Zeus Sunağı'nın Berlin'den tekrar Türkiye'ye getirilmesi ile ilgili yazışma süreci Kültür ve Turizm Bakanlığımız marifetiyle yürütülüyor. İnşallah oradan da netice alırız. Bu, topyekun bir mücadele. Ülkenin bütün birimleriyle milli değerlerine sahip çıkması lazım. Dünyanın üzerine medeniyetler kurulmuş çok önemli bir coğrafyasındayız. Çok kadim bir coğrafya burası. Binlerce yılın birikimleri, arkeolojik değerleri var. Topraklarımızın kıymetini bilmemiz lazım" ifadelerine yer verdi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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