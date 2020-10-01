Son dakika haberleri... İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması
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Son dakika haberleri... İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması

01.10.2020 15:27 | Son Güncelleme: 01.10.2020 15:30
Son dakika haberleri... İzmir Ticaret Borsası Başkanı Kestelli, Yeni Ekonomi Programı'nı değerlendirdi Açıklaması

Son dakika habere göre İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın salgın sonrası ortaya çıkan küresel gerçeği dikkate alan bir program olduğunu, sürdürülebilir büyüme modelini hedeflediğini belirtti.

İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı Yeni Ekonomi Programı'nın salgın sonrası ortaya çıkan küresel gerçeği dikkate alan bir program olduğunu, sürdürülebilir büyüme modelini hedeflediğini belirtti.

İTB'nin eylül ayı olağan meclis toplantısı ve meslek komiteleri ortak toplantısı, video konferans aracılığıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'ın açıkladığı programla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kestelli, programda salgın sonrası ortaya çıkan küresel gerçeğin dikkate alındığını belirtti.

Kestelli, şunları kaydetti:

"Olumlu ve olumsuz senaryoya göre pozisyon alınması ve buna göre alternatif planların oluşturulması güven verici. Ana başlıkları 'yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi' olarak belirlenen program, sürdürülebilir bir büyüme modelini hedefliyor. Aynı zamanda pandemiyle değişen şartlara hızlı uyumu, teknoloji ve verimlilik odaklı stratejik reformları hayata geçirmeyi planlıyor. Tarımla ilgili öne çıkan ifade ise enflasyon ana başlığı altında yer alıyor. Enflasyonla mücadele kapsamında sözleşmeli tarım ve girdi finansmanı ile gıda fiyatlarında istikrar sağlanacağı vurgulanıyor.

Bu ifadeden hareketle tarıma yönelik yeni desteklerin gündeme gelebileceğini söyleyebiliriz. Bu desteklerin nasıl olacağını ve programla belirlenmiş hedeflere ne şekilde ulaşılacağını ise önümüzdeki dönemde hep birlikte yaşayarak göreceğiz."

Herkesin önünü görebileceği, sert iniş çıkışlar yaşamayan bir piyasanın temin edilmesini istediklerini bildiren Kestelli, "Bunu sağlayabilir ve ekonomimize olan güveni yeniden tesis edebilirsek dış politikada da yumruğumuzu masaya daha sert vurabiliriz." ifadelerini kullandı.

Pamukta prim beklentileri

Pamuk piyasasıyla ilgili de değerlendirmede bulunan Kestelli, stoklarda yerli pamuk bulunmasına rağmen pamuk ithalatına döviz harcanmaya devam edildiğine işaret etti.

Ege pamuğu kalitesindeki çeşitlerin yurt dışı piyasalarında 12 lirayı bulduğunu ancak yerli pamuğun henüz 11 liradan bile işlem göremediğini savunan Kestelli, bunun gelecek yıl ekim alanlarını daha da daraltmasından endişe ettiklerini, 2020 yılı pamuk priminin üreticiyi memnun edecek seviyede açıklanmasını talep ettiklerini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Meriç Ürer

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