Son dakika haberleri! İZMİR Seferihisar'da orman yangını
Son dakika gündem haberi... Seferihisar'da orman yangınıİZMİR'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı.
23.08.2020 18:27 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:34
Seferihisar'da orman yangını
İZMİR'in Seferihisar ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Ekmeksiz Plajı yakınlarında bugün saat 17.20 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter ve 4 arazöz sevk edildi. Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangında alevleri kontrol altına almak için çalışıyor.
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Kaynak: DHA