Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
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Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler

19.01.2021 07:43 | Son Güncelleme: 19.01.2021 07:47
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler

Son dakika haberi: İZMİR'de, soğuk hava nedeniyle dışarıda kalan evsiz bir vatandaşa trafik polisleri gıda ve giyecek yardımında bulunduğu anlar kameraya yansıdı.

İZMİR'de, soğuk hava nedeniyle dışarıda kalan evsiz bir vatandaşa trafik polisleri gıda ve giyecek yardımında bulunduğu anlar kameraya yansıdı. 

İzmir Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şubesi'nde görevli polis ekiplerinin, soğuk hava nedeniyle evsiz bir vatandaşa yardım ettiği anlar görüntülendi. Polis ekipleri, hava sıcaklığının eksi 2 dereceyi gördüğü sırada, Alsancak Mahallesi'ndeki metruk bir binada kalan evsiz  vatandaş olduğunu fark etti. Polis otosunu yolun sağına park eden ekipler, yanlarında taşıdıkları çeket ve gıdaları metruk binaın girişinde kalan evsiz vatandaşa vererek yardım etti. Polis ekiplerinin yaptığı yardım, DHA muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin soğuk havada evsiz vatandaşları unutmayarak yaptığı yardım yürek ısıttı. 

 


Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler
Son dakika haberleri: İzmir polisinden yürek ısıtan görüntüler

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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