Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon

26.12.2020 04:11 | Son Güncelleme: 26.12.2020 04:14
Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon

Son dakika haberleri... İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, kent genelinde düzenlenen operasyon ve uygulamalarda gözaltına alınan 31 şüpheliden 9'unun tutuklandığını bildirdi.

Müdürlük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 14-20 Aralık tarihlerinde kent genelindeki operasyon ve uygulamalarda, 452 gram esrar-skank, 122 adet captagon, 116 gram eroin, 6 gram sentetik kannabinoid, 386 gram metamfetamin, 4 adet ecstasy hap, 7 bin 789 sentetik ecza, 6 bin 755 Türk lirası, 10 Avro, tabanca, av tüfeği ve 78 adet fişek ele geçirildiği belirtildi.

Operasyonlarda 31 şüphelinin gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 9'unun tutuklandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Cahit Özkan Özlem Zengin Meral Danış Beştaş
Magazin Coşkun Sabah Demet Akalın Aslı Tandoğan Birkan Sokullu
Spor Mustafa Er Metin Oktay Burak Yılmaz Bahattin Şimşek Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kız Futbolcu Hisarcık Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri | İzmir polisinden uyuşturucu satıcılarına operasyon | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 04:14:39. #1.14#
title