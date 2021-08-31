Son dakika haberleri | İzmir polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 15 tutuklama
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Son dakika haberleri | İzmir polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 15 tutuklama

Son dakika haberleri | İzmir polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 15 tutuklama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre İzmir'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 53 şüpheliye işlem yapıldı; 15 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 53 şüpheliye işlem yapıldı; 15 şüpheli ise tutuklandı.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 23 - 29 Ağustos tarihleri arasında kent genelinde operasyon ve uygulamalarını sürdürdü. Ekipler tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyon ve uygulamalarda, bin 430 gram esrar-skunk, 3 gram kokain, 1 gram eroin, 43 gram sentetik kannabinoid, 201 gram metamfetamin, 172 adet ekstasy, 918 gram sentetik ecza ürünü ile 2 tabanca, 2 tüfek, 3 şarjör ve 20 fişek ele geçirildi.

Gerçekleştirilen faaliyetlerde toplam 53 şüpheliye işlem yapılırken, 15 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi; 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Son dakika haberleri | İzmir polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 15 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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