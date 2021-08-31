Son dakika haberleri | İzmir polisi, zehir tacirlerine göz açtırmıyor: 15 tutuklama

Son dakika haberlerine göre İzmir'de polis ekipleri tarafından bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olaylarla ilgili 53 şüpheliye işlem yapıldı; 15 şüpheli ise tutuklandı.