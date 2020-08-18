Son dakika haberleri | İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 182 orman dışı kırsal yangına müdahale etti
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Son dakika haberleri | İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 182 orman dışı kırsal yangına müdahale etti

Son dakika gelişmesine göre İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluğu sahasında bulunan İzmir ve Manisa'da ocaktan itibaren 182 orman dışı yangına müdahale etti.

Son dakika haberleri | İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 182 orman dışı kırsal yangına müdahale etti
18.08.2020 10:45 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:50

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü sorumluğu sahasında bulunan İzmir ve Manisa'da ocaktan itibaren 182 orman dışı yangına müdahale etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, son aylarda kırsal alanlarda meydana gelen yangınlarda da sayısal olarak önemli bir artış yaşandığı bildirildi.

Özellikle tarla, bahçe gibi ziraat arazilerinde ihmal ve dikkatsizlikten kaynaklanan yangınlar müdahale edilmediğinde yakınlarında varsa ormanlık alanlara yayılış tehlikesi göstermekte olduğunun hatırlatıldığı açıklamada, müdürlüğün görev alanı olan İzmir ve Manisa'da ocak ayından bugüne kadar toplam 182 orman ve 183 adet orman dışı yangına müdahale edildiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, özellikle yaz aylarında bahçe ve tarla temizliği için ateş yakılmaması konusunda yapılan tüm uyarılara rağmen bazı vatandaşların duyarsız davranışlar sergileyerek yangınlara neden olduğunu, orman alanlarını bu yangınların tehdit ettiğini aktardı.

Derince, şunları kaydetti:

"Ormanlık alanlara uzak da olsa vatandaşın bahçesi ve tarlası yanıyorsa elbette biz devlet kurumu olarak yangınlara müdahale ediyoruz. Ancak bizim için hassas olan nokta ormanlık alanlara yakın kırsal alanlarda çıkan yangınlardır. Tıpkı ormanlık alanmış gibi hem kara hem de hava gücümüzle hızlı ve etkin bir şekilde müdahale ediyoruz. Son 20 gün içinde İzmir'de 6, Bayındır'da 3, Çeşme'de 5, Torbalı'da 5, Seferihisar'da 4, Urla"da 6 adet kırsal alan yangınına müdahale ettik, vatandaşın da can ve mal kaybının önüne geçtik."

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Kaynak: AA

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